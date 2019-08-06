اكد وزير التجارة العراقي محمد العاني اليوم الاثنين ان تطوير وتاهيل منفذ (سفوان – العبدلي) سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين العراق والكويت لاسيما وان المنفذ يعد رابطا مهما بين البلدين.

وذكر بيان صدر عن وزارة التجارة العراقية ان ذلك جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير العاني مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري ومحافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي وعدد من اعضاء مجلس محافظة البصرة.

واضاف البيان ان “العاني شدد على ضرورة الوقوف على اهم المشاكل والمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروع وايجاد الحلول القانونية وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها”.

واوضح البيان ان الاجتماع تناول كذلك “الاليات الكفيلة بتاهيل المنفذ الحدودي وضرورة تعهد الشركة المنفذة للمشروع بالتزاماتها باكمال مراحل التاهيل في ضوء عقد الاتفاق الموقع مع محافظة البصرة”.

واضاف ان المجتمعين اتفقوا على ضرورة اكمال المشروع باسرع وقت ممكن “لما له من اهمية اقتصادية وتوفير فرص عمل للايدي العاملة”.

وكان وزير التجارة محمد العاني قد التقى نظيره الكويتي خالد الروضان في منفذ سفوان الحدودي في البصرة واتفقا على تشكيل اربع لجان رئيسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتجاوز العقبات التي تعترضها اضافة الى اعداد خطة شاملة لتاهيل وبناء منفذ (سفوان – العبدلي).