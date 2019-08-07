أنشيلوتي: برشلونة سينافس للتتويج بكل الألقاب

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، عن مواجهة برشلونة، قبل المباراة الودية التي ستجمعهما، فجر الخميس.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “أعتقد كما هو معتاد دائمًا، برشلونة مرشح للفوز بدوري الأبطال، في ظل تواجد ميسي والنجوم الآخرين”.

وأضاف: “برشلونة سينافس للفوز بالحد الأقصى من البطولات هذا العام، بعد التعاقدات التي أبرمها، حيث ستجعل منه منافسًا قويًا للغاية”.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب أنشيلوتي عن أسفه لغياب ميسي عن مباراة نابولي، بسبب الإصابة، موضحًا أن فالفيردي يملك أكثر من لاعب لتجربة طرق جديدة في المباراة.

وتابع أنشيلوتي: “الجميع يحب رؤية لاعب مثل ميسي، سواء كان في فريقك أو كخصم”.

وواصل: “برشلونة لم يصل لأعلى مستوى بعد، لكن لديه العديد من اللاعبين الأقوياء أصحاب الإمكانيات الرائعة. إنها فرصة لإرنستو لتقييم لاعبيه”.

وعن المنافسة في الكالتشيو، قال: “شيئًا فشيئًا، يتحسن الدوري الإيطالي، رفع كريستيانو مستوى المنافسة دون شك”.

وأخيرًا، رفض أنشيلوتي التعليق على إمكانية التعاقد مع خاميس رودريجيز هذا الصيف، مشددًا: “أنا هنا للحديث عن نابولي ولا شيء غير ذلك”.