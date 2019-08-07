قال المدير الاقليمي لدول الخليج العربي في شركة الخطوط الجوية الكويتية مشعل الدلك اليوم الاربعاء إن الشركة نقلت عبر تشغيل 36 رحلة إلى المملكة العربية السعودية نحو 10770 حاجا.

وأوضح الدلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن (الكويتية) نقلت ما لا يقل عن 4770 من حجاج الكويت وحملات الحج الكويتية إضافة إلى نحو ستة آلاف حاج من شتى دول العالم إلى مطارات المملكة في المدينة المنورة ومدينتي جدة والطائف.

وأكد حرص الناقل الوطني الرسمي للكويت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليتمتعوا برحلات حج ميسرة ومريحة في جميع مراحلها من خلال تجهيز فريق متكامل لإنهاء إجراءات السفر في مطار الكويت الدولي بمبنى (تي 4) المخصص بالكامل للخطوط الجوية الكويتية.

وأكد أيضا حرص مجلس إدارة (الكويتية) ممثلا برئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم والرئيس التنفيذي المهندس كامل العوضي لبذل جميع الجهود والطاقات والامكانيات لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وثمن جهود أعضاء القنصلية الكويتية بجدة في تقديم كل ما من شأنه تذليل العقبات والتيسير على حجاج الكويت في أداء مناسك الحج وكذلك التعاون المميز مع السلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي كان لها الاثر الكبير في تسهيل إجراءات السفر.

وكانت قنصلية الكويت لدى جدة في طليعة مستقبلي حجاج الكويت وخصصت الرقم (00966535571133) لخدمتهم في حالات الضرورة والطوارئ.