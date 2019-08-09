أعلنت وزارة العدل الأمريكية صدور حكم بسجن رجل أعمال يدير شبكة من الشركات في لبنان وافريقيا مدة خمسة أعوام وتغريمه 50 مليون دولار إثر ادانته بتهم متعلقة بغسل الأموال والالتفاف على عقوبات أمريكية لدعمه المالي لحزب الله اللبناني.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الخميس ان تاج الدين (63 عاما) أقر سابقا بأنه مذنب في تهمة “التآمر لغسل أدوات نقدية” في انتهاك جديد للقانون الامريكي.

وأوضح البيان ان وزارة الخزانة الامريكية أدرجت تاج الدين في قائمتها “للارهابيين العالميين” في مايو 2009 “بناء على دعمه المالي لحزب الله اللبناني بعشرات الملايين من الدولارات” ما يمنعه من الدخول في أي معاملات مع أشخاص أو شركات أمريكية دون ترخيص.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي بريان بنزكوفسكي ان الحكم الصادر بسجن تاج الدين وتغريمه 50 مليون دولار في هذه القضية “ما هما إلا أحدث الأمثلة العامة على الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة العدل من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له”.