محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 15 أغسطس 2019

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
15 أغسطس 2019

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 48°
الحرارة الصغرى: 31&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 &#160 قدم.

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