حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 15 أغسطس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 48°
الحرارة الصغرى: 31°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5   قدم.
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