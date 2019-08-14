حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 15 أغسطس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 48°

الحرارة الصغرى: 31°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.