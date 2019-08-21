ترامب يدعو “آبل” إلى مغادرة الصين

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، شركة “آبل” العملاقة إلى مغادرة الصين.

وقال ترامب، خلال لقاء مع رئيس رومانيا، كلاوس جوهانيس، إنه لو لم يقم بمساعدة شركات مثل Apple “لكانت ستواجه مشكلات كبيرة”.

وأضاف ترامب: “يمكنني مساعدة الشركات الأمريكية مثل آبل لفترة قصيرة للغاية، حتى تفعل ما يجب عليها القيام به: على الأرجح مغادرة الصين”.

وفي 20 مايو، توقع محللون صينيون أن تلحق بشركة “آبل” أضرار كبيرة بسبب زيادة رسوم الاستيراد في الولايات المتحدة. وافترض الخبراء أن أسعار منتجات هذه الشركة سترتفع بنسبة 20%.

المصدر: تاس