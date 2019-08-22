تأخرت عشرات الرحلات الجوية في المحطتين الرئيسيتين بمطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا اليوم الخميس بسبب تعطل النظام بما في ذلك أجهزة مناولة الأمتعة وعدادات تسجيل الوصول وشاشات عرض معلومات الطيران.

وأكدت الشركة المشغلة لمطارات ماليزيا في بيان انها تواجه حاليا عطلا مؤقتا للأنظمة في كلتا المحطتين بمطار كوالالمبور الدولي ناصحة المسافرين بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد مغادرة الرحلة.

وذكرت الشركة ان 20 رحلة على الأقل تأثرت بسبب هذا العطل وهي رحلات لشركة الخطوط الجوية الماليزية وطيران (ماليندو إير) وطيران (كاثي دراجون) مشيرة الى انهم قاموا بنشر جميع الموظفين لمساعدة المسافرين على ارض المطار حيث يتوقع أن يستمر الوضع طوال اليوم.

وبدورها ذكرت الخطوط الجوية الماليزية انها تقوم بمعالجة اجراءات تسجيل الوصول يدويا ونصحت الركاب بتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول او مواقع الانترنت كما حث طيران (ماليندو) ركابه على الوصول الى المطار قبل أربع ساعات من موعد المغادرة.