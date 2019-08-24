نقابة الإعلاميين تقرر منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامى

قرر مجلس نقابة الإعلاميين المصري برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا” المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.

كما قرر مجلس النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية لنقابة الإعلاميين، وما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.

من جهة ثانية قدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج “صبايا” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة والتي أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق”، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن تحقق اللجنة برئاسة جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.