يصل غدا الاثنين وفد من شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى مدينة هامبورغ الألمانية برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم وذلك لتسلم أولى الطائرات الجديدة من طراز (ايه 320 نيو) من مصنع شركة إيرباص الأوروبية ضمن عقد الشراء الذي يشمل 28 طائرة جديدة.

ويشمل برنامج الرحلة زيارة إلى مصنع (ايرباص) للاطلاع على أحدث الصناعات والتكنولوجيا الخاصة بقطاع النقل الجوي علاوة على عقد اجتماعات رسمية مع ممثلين (إيرباص).

ومن المقرر أن يكون موعد حفل استلام الطائرة الجديدة ونقل الملكية في يوم الخميس المقبل في مصنع شركة (إيرباص) ومن ثم العودة بالطائرة نفسها في اليوم التالي.

وكانت (الكويتية) وقعت في ديسمبر 2013 مع (إيرباص) عقد شراء 25 طائرة جديدة من طرازي (ايه 350) و(320 نيو) وتأجير 12 أخرى جديدة من طرازي (ايه 330) و(وايه 320) لتحل محل بعض طائرات الأسطول إلى حين وصول الطائرات المشتراة وفي أكتوبر 2018 تم تعديل العقد ليشمل شراء 28 طائرة جديدة تستلمها (الكويتية) حتى عام 2026.

وبناء على الاتفاقية الجديدة سيتكون أسطول (الكويتية) النهائي من 38 طائرة موزعة على خمس طائرات (ايه 350 – 900) وثماني طائرات (ايه 330-800 نيو) و15 طائرة (أيه 320 نيو) و10 طائرات (بوينغ بي 777 -300 اي ار).

وأسست (الكويتية) عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها حاليا نحو 47 وجهة حول العالم.