قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الاثنين إن الصادرات غير النفطية انخفضت بنسبة 9ر4 في المئة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي أن عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغ 515 شهادة بقيمة 7ر9 مليون دينار كويتي (نحو 32 مليون دولار أمريكي) مقابل 543 شهادة بقيمة 2ر10 مليون دينار (نحو 6ر33 مليون دولار) في الشهر ذاته من 2018.

وذكرت أن عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1022 شهادة بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 8ر14 مليون دولار) تصدرتها قطر ب 239 شهادة بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو ستة ملايين دولار) ثم الإمارت ب 257 شهادة بقيمة 19ر1 مليون دينار (نحو 9ر3 مليون دولار).

وأضافت أن السعودية حلت ثالثا ب 452 شهادة بقيمة 18ر1 مليون دينار (نحو 8ر3 مليون دولار) ثم عمان ب 40 شهادة بقيمة 144 ألف دينار (نحو 475 الف دولار) ثم البحرين ب 34 شهادة بقيمة 103000 دينار (نحو 339 ألف دولار).

وحول عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية خلال الشهر ذاته أفادت بأنها بلغت 398 شهادة بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار) مقابل 456 شهادة بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار) خلال الشهر ذاته من 2018.

وأضافت أن العراق حل بالمرتبة الأولى بنحو 82 شهادة بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو تسعة ملايين دولار) ثم الأردن ب 195 شهادة بقيمة 2ر1 مليون دينار (نحو 9ر3 مليون دولار) تلته مصر ب 25 شهادة بقيمة 467 ألف دينار (نحو 5ر1 مليون دولار) ثم فلسطين بالمرتبة الأخيرة بشهادتين بقيمة 5000 دينار (نحو 5ر16 ألف دولار).

وأوضحت أن الصادرات للدول العربية شملت المنتجات الغذائية والغازات السائلة والخيام والأصواف والأواني المنزلية والأثاث والألياف الزجاجية والمواشي والطيور وغير ذلك.

وذكرت (التجارة) أن عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول الأجنبية بلغت خلال يوليو الماضي 109 شهادات بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 5ر12 مليون دولار) بانخفاض نحو 600 ألف دينار (نحو 9ر1 مليون دولار) عن الشهر ذاته العام الماضي.

وبينت أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى ب 42 شهادة بقيمة 1ر1 مليون دينار (نحو 6ر3 مليون دولار) ثم بلجيكا ب 11 شهادة بقيمة 710000 دينار (نحو 3ر2 مليون دولار) ثم إيطاليا ب 6 شهادات بقيمة 591 ألف دينار (نحو 9ر1 مليون دولار) تلتها فرنسا ب 13 شهادة بقيمة 542 ألف دينار (نحو 7ر1 مليون دولار).

وأفادت بأن الصادرات إلى الدول غير العربية تنوعت بين البولي إيثيلين والحبيبات البلاستيكية وايثلين جلايكول.