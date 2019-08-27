اعلنت النيابة السعودية اليوم الاثنين عن تعيين المرأة السعودية ولأول مرة في وظيفة ملازمات تحقيق في النيابة العامة.

وقال النائب العام السعودي سعود المعجب خلال لقائه بالمعينات في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) إن المرأة السعودية اثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الاعمال التي تقوم بها.

واضاف المعجب ان “النيابة العامة السعودية قامت باختيار صفوة من ابناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة” مؤكدا ان هذه الدفعة هي الاولى لعمل المرأة وسيتبعها دفعات عدة.

واكد ان المرأة في السعودية تحظى بعناية فائقة من السلطات الحكومية من خلال إشراكها في جميع المجالات ومنها العمل في النيابة العامة.

وذكر ان عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل يتضمن الدراسة الاكاديمية والتدريب في مجال العمل والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.