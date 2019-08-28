انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 44ر59 دولار أمريكي مقابل 84ر59 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط في تعاملات أمس الثلاثاء بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 81 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 51ر59 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29ر1 دولار ليصل الى 93ر54 دولار.