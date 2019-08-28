قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إجمالي قيمة الدعم الذي قدمته للسلع والمواد التموينية والانشائية المدعومة بمختلف أصنافها بلغ 6ر23 مليون دينار كويتي (نحو 78 مليون دولار أمريكي) في شهر يوليو الماضي.

وأضافت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة الى حليب ومغذيات الأطفال بلغت 9ر17 مليون دينار (نحو 59 مليون دولار).

وأفادت أن مجمل قيمة دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها بلغ 453 ألف دينار (نحو 5ر1 مليون دولار) مبينة أنها أنفقت على 17 صنفا.

وذكرت أن قيمة دعم المواد الانشائية بلغت 6ر5 مليون دينار (نحو 5ر18مليون دولار) مبينة أن عدد المستفيدين من المواد التموينية بلغ نحو 095ر2 مليون مستفيد موزعين على 233734 بطاقة تموينية.