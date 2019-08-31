دعت هيئة أسواق المال الكويتية المواطنين إلى تحديث واستكمال بيانات جميع أفراد أسرهم والمواليد الجدد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تمهيدا لطرح 50 في المئة من أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للاكتتاب العام للمواطنين.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت انه سيتم حصر أسماء المواطنين الكويتيين المسجلين لدى المعلومات المدنية في الثامن من سبتمبر المقبل كما سيتم على أساسه احتساب عدد الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي فيما سيتم الإعلان عن فترة سداد مقابل الاكتتاب “في وقت لاحق”.

وذكرت أن خصخصة البورصة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة المحددة في رؤية كويت جديدة 2035 إذ ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي وستمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن هذه المرحلة تأتي مكملة لمراحل خصخصة بورصة الكويت حيث انهت الهيئة في 14 فبراير الماضي من المرحلة الأولى من خصخصة الحصة البالغة 44 في المئة من رأس مال شركة البورصة بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا للأوراق المالية وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.

وبينت أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت في 18 فبراير 2019 بالاكتتاب في الحصة البالغة 6 في المئة من رأس مال شركة البورصة المخصصة للجهات العامة وذلك استيفاء لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

يذكر أن هيئة أسواق المال تأسست وفقا للقانون (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته إذ تقوم الهيئة بموجبه بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.