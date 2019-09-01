أعلنت بورصة الكويت وقف تداول أسهم شركات (تمكين) القابضة و(ريم )العقارية و(الكوت) للمشاريع الصناعية اعتبارا من اليوم الأحد إلى حين ورود بياناتها المالية.

وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني أن إيقاف الشركات المذكورة يأتي تطبيقا للفقرة (أ) من المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).

وأسست بورصة الكويت في أبريل عام 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة السوق المالية رقم 37/2013 المؤرخ 20 نوفمبر 2013 وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية للكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016.