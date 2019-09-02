استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 334ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 369ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 307ر0 دينار فيما ارتفع الين الياباني إلى مستوى 003ر0 دينار دون تغيير.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.