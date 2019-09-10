حادث مأساوي.. مقتل العشرات في تدافع بكربلاء

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، سقوط 31 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في انهيار جزء من ممشى خلال ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء.

وذكرت مصادر في فرق الإسعاف والدفاع المدني لـ”سكاي نيوز عربية” أن الأعداد الكبيرة للمشاركين في ذكرى عاشوراء أدت إلى حصول حوادث اختناق وتدافع اثناء ما يعرف بـ”ركضة طويريج” عند أحد المداخل المؤدية إلى ضريح الإمام الحسين في محافظة كربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان مقتضب: “وفاة 31 شخصا وإصابة 75 في حصيلة غير نهائية”، خلال حادث التدافع الذي وقع خلال زيارة عاشوراء في كربلاء.

وأوضح مسؤولون أمنيون عراقيون أن الحادث في كربلاء نجم عن انهيار جزء من ممشى في مراسم الاحتفال بذكرى عاشوراء.