خسر منتخب الكويت الوطني اليوم الثلاثاء أمام نظيره الاسترالي في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023) بنتيجة (0 – 3).

وشهد الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على استاد نادي الكويت وسط حضور جماهيري كبير أفضلية واضحة من جانب المنتخب الأسترالي الذي تمكن تسجيل ثلاثة أهداف جاءت عبر لاعبه ماثيو آلان ليكي في الدقيقتين 7 و 30 في حين أضاف زميله وارون موي الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وظهر لاعبو الأزرق في الشوط الثاني بشكل مغاير لاسيما بعد دخول اللاعبين بدر المطوع ويوسف ناصر إذ سدد ناصر أكثر مرة على مرمى منافسه لكنها لم تترجم لأهداف لينتهي اللقاء بخسارة أولى للأزرق وفوز أول لأستراليا.

وفي ذات المجموعة حقق منتخب نيبال الذي خسر قبل أيام أمام الكويت بسباعية فوزا لافتا خارج ملعبه على حساب منتخب الصين تايبيه بنتيجة هدفين مقابل لاشيء حاصدا أول ثلاث نقاط له في المجموعة في حين بقي الأخير دون رصيد من النقاط فيما لم يلعب منتخب الأردن في هذه الجولة من التصفيات.

ويلتقي منتخب الكويت نظيره الأردني في العاشر من أكتوبر المقبل في العاصمة الأردنية عمان ضمن مباريات الجولة الثالثة في مباراة مهمة للأزرق في مشواره بالتصفيات في حين يواجه منتخب أستراليا نيبال في اليوم ذاته.

وفي أبرز مباريات الجولة الثانية للتصفيات فاز منتخب البحرين على مستضيفه كمبوديا بصعوبة بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت فوز منتخب إيران على هونغ كونغ بهدفين نظيفين في أول مباراة له بالتصفيات.

واستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة بفوز صعب على نظيره الماليزي في كوالالمبور بهدفين مقابل هدف لينال أول ثلاث نقاط له بالمجموعة في حين فازت تايلاند على إندونيسيا ضمن المجموعة ذاتها بثلاثة أهداف دون رد لتتصدر المجموعة بأربع نقاط.

ومني منتخب فلسطين بخسارة مفاجئة أمام مستضيفه سنغافورة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات المجموعة الرابعة بعد أيام قليلة من فوزه الباهر على منتخب أوزبكستان القوي بثنائية نظيفة فيما يلعب حاليا منتخب اليمن مع السعودية.

ويقضي نظام التصفيات بتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم (قطر 2022) إضافة إلى التأهل المباشر لكأس آسيا (الصين 2023) فيما تتنافس بقية المنتخبات على 11 مقعدا للبطولة الآسيوية.