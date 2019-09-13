انخفض سعر برميل النفط الكويتي 55ر1 دولار في تداولات امس الخميس ليبلغ 53ر60 دولار مقابل 08ر62 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام مزيج برنت لأقرب استحقاق لها منخفضة 43 سنتا إلى 38ر60 دولار للبرميل وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا لتغلق عند 09ر55 دولار للبرميل.