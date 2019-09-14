قالت وزارة الداخلية الاسبانية ان خمسة اشخاص قتلوا فيما أصيب عدد كبير بجروح متفاوتة في عاصفة تاريخية ضربت شرقي إسبانيا متسببة في أضرار مادية جسيمة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة انه تم ارسال 4000 عنصر في الجيش وقوات الأمن الاسبانية للمساعدة في أعمال مكافحة آثار الأمطار الغزيرة وإخلاء 3500 شخص من المناطق المتضررة حرصا على حياتهم.

واوضحت ان العاصفة التي تضرب خمس محافظات هي (فالنسيا) و(أليكانتي) و(مورثيا) و(الباسيتي) و(ألمريا) شرقي البلاد تسببت في قطع 74 طريقا وإيقاف حركة القطارات وإغلاق المطارات في المناطق المتضررة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية ان العاصفة التي تشهدها المنطقة هي الأسوأ في إسبانيا منذ عام 1917 عندما بدأت سلسلة الإحصاءات التاريخية فيما قال التلفزيون الاسباني الرسمي ان الأمطار تسببت في الحالق أضرار مادية جسيمة بالمنازل والمزارع والسيارات والبنى التحتية.