اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت ان طائرات مسيرة استهدفت معملين تابعين لشركة النفط (أرامكو) في المملكة العربية السعودية ما ادى الى اندلاع حريقين فيهما.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن متحدث امني بوزارة الداخلية قوله ان فرق الأمن الصناعي لدى شركة (أرامكو) باشرت اطفاء الحريقين في معملي محافظة (بقيق) بالمنطقة الشرقية ومنطقة (هجرة خريص) عند الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت وتمكنت من السيطرة عليهما.

واضاف المتحدث ان الجهات المعنية بدأت التحقيق في تداعيات الحادث.