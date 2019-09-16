اعلن اتحاد الجمعيات التعاونية اليوم الاثنين ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية العاملين لديها بلغ 752 موظفا حتى نهاية 2018.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية والعلاقات العامة بالاتحاد صلاح العازمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان جمعية مدينة سعد العبدالله حلت بالمرتبة الأولى في توظيف 112 منهم تلتها جمعية مدينة جابر الاحمد ب47 موظفا ثم جمعية النسيم ب42 موظفا.

واضاف العازمي ان جمعية الاندلس والرقعي جاءت بالمرتبة الرابعة ب37 موظفا ثم جمعية الجهراء ب34 موظفا وجمعية الصليبية ب33 موظفا وتوزع الباقون على الجمعيات الأخرى مبينا ان عدد الجمعيات المشاركة في آلية التوظيف بلغ 46 جمعية.

واشاد بالتعاون المستمر بين الجهاز المركزي والاتحاد وبالجهود المبذولة لانجاح الية التوظيف قائلا ان توجيهات رئيس الجهاز صالح الفضالة حثت على تأمين فرص عمل وفتح منافذ للمقيمين بصورة غير قانونية لا سيما في القطاع التعاوني.