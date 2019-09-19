الهند تحظر إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية

حظرت الهند إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية في لطمة لشركات كانت تعتزم التوسع في البلاد. وسيتم فرض الحظر عن طريق أمر تنفيذي وسيشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين. ولم يتضح ما إذا كان الحظر سيسري أيضا على استخدام هذه المنتجات.

وكانت وزارة الصحة الهندية التي اقترحت الحظر، قد قالت إنه ضروري لضمان عدم تفشي استخدام السجائر الإلكترونية ”كالوباء“ بين الأطفال والشباب.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مؤتمر صحفي ”نظرا لخطورة تأثير السجائر الإلكترونية على الشباب، وافق مجلس الوزراء على قرار بحظر السجائر الإلكترونية“.

وهناك 106 ملايين بالغ يدخنون في الهند لتحتل البلاد بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد المدخنين مما يجعلها سوقا مربحة للشركات المنتجة للسجائر الإلكترونية مثل جول ومقرها الولايات المتحدة وكذلك فيليب موريس.

وكانت جول تعتزم إطلاق سجائرها الإلكترونية في الهند وعينت عدة مديرين تنفيذيين في الشهور القليلة الماضية. وذكرت رويترز في تقرير لها أن فيليب موريس تخطط أيضا للتوسع في السوق الهندية.

وأحجمت متحدثة باسم جول إنديا عن التعقيب بينما لم ترد فيليب موريس على طلب للحصول على تعليق.