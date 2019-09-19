استبعدت الخارجية الفرنسية اليوم الخميس وقوف ميليشيات الحوثي وراء الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة (أرامكو) السعودية في موقف يتماشى مع إعلان المملكة أن الاعتداء لم ينطلق من اليمن.

ونقلت شبكة (سي نيوز) الإخبارية عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان القول ان اعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم على منشأتي شركة (أرامكو) السعودية “امر يصعب تصديقه”.

وأضاف لودريان ان “الحوثيين أعلنوا أنهم من قاموا بهذا التدخل وهذا الامر يفتقد إلى بعض المصداقية”.

وأشار إلى أن “هناك تحقيقا دوليا يجب ان ننتظر نتائجه ولن يكون لي رأي قبل هذه النتائج” مؤكدا أن “التحقيق في الهجمات سيكون سريعا”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية عقدت أمس الأربعاء مؤتمرا صحفيا للكشف عن الأدلة حول الهجوم على (أرامكو) مؤكدة أن الأدلة التي بحوزتها تظهر أن الاعتداء لم ينطلق من اليمن بل انطلق من الشمال “بدعم من إيران”.

وقالت إنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ (كروز) في الهجوم على معملي (أرامكو) ما ادى الى نشوب حريقين فيهما.

وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في وقت سابق عن استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.