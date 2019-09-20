اقتحم رجل يقود سيارة دفع رباعي مجمعا تجاريا في ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية اليوم الجمعة ما أدى الى اصابة شخصين على الأقل.

وذكرت شرطة المدينة في بيان انه تم القبض على السائق الذي كان يقود سيارته داخل المجمع من دون أن تكشف حتى الآن عن دوافع ما قام به.

من جهتها نقلت شبكة (فوكس نيوز) عن شهود عيان سماعهم لطلقات نارية داخل المجمع ما نتج عنه حالة من الفوضى.

وقد تم محاصرة المجمع واستدعاء سيارات الاسعاف الى المكان.