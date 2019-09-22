اكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح حرص الجيش الكويتي بكافة قواته البرية والجوية والبحرية على الوصول لاقصى درجات الاستعداد واليقظة والاستمرار باتخاذ كافة التدابير التي تضمن توفير الحماية لحدود البلاد واجوائها.

جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ ناصر الصباح خلال اجتماعه في قصر السيف اليوم الاحد بمجلس الدفاع العسكري نقلها بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.

وشدد الشيخ ناصر الصباح على ضرورة قيام وسائل الاعلام بدورها في مثل هذه الاوضاع والحرص على استقاء كافة الاخبار من مصادرها الرسمية حفاظا على قوة وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد وقطع الطريق امام اية وسيلة اعلامية تحاول بث الشائعات بهدف زعزعة ثقة افراد المجتمع بمؤسساته العسكرية.

ودعا الجميع الى عدم الالتفات الى ما تروجه بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي من نشرها لاخبار ومعلومات لا علاقة لها بالواقع ولا تستند إلى مصدر رسمي يمكن للمتابعين لها من الرجوع اليه.

وذكر البيان ان الشيخ ناصر الصباح استمع خلال الاجتماع الى ايجاز مفصل من كبار القادة بالجيش الكويتي اشتمل على اخر التطورات والاحداث التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن وما تم اتخاذه من اجراءات احترازية من رفع لحالة الاستعداد والجاهزية لبعض القوات بالجيش بحسب ما تقتضيه الاوضاع الراهنة.

وحضر الاجتماع رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وكبار قادة الجيش الكويتي.