تنطلق في مدينة اسطنبول يوم غد الاثنين فعاليات (الايام الثقافية الكويتية) التي تنظمها القنصلية الكويتية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي بهدف تعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين والشعبين.

ومن المقرر ان تتخلل (الايام الثقافية الكويتية) فعاليات مختلفة تساعد الشعب التركي على التعرف على الجوانب الثقافية والحضارية وكذلك الفلكلور الشعبي الكويتي انطلاقا من الحرص والايمان المشترك على تعزيز التقارب والتآلف بين الأمم. وأكد القنصل العام للكويت في اسطنبول محمد المحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اهمية هذه الفعالية التي تنظم في اسطنبول ذات التاريخ القديم والثقافة العريقة ودورها في دعم التواصل المعرفي والثقافي وابراز الارث الثقافي والحضاري للكويت في جميع المحافل.

وقال ان الحدث الثقافي الذي ينظم بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة التركية يهدف الى اطلاع المجتمع التركي على المكون الثقافي الكويتي وما توليه الكويت من اهمية كبيرة للثقافة باعتبارها عاملا مها وأساسيا في نشر الوعي الحضاري بين شعوب العالم.

واضاف المحمد ان الفعاليات الثقافية ستتضمن اقامة فنون وأنشطة ثقافية متنوعة لفنانين كويتيين بساحة (تقسيم)احد اشهر الميادين باسطنبول بحضور كبار المسؤولين في المدينة.

وذكر ان الفعاليات تشمل اقامة معرض للفنون التشكيلية والفوتوغرافية ومنحوتات الى جانب عرض كتب واصدارات ثقافية متنوعة للمجلس وملابس فلكلورية ومأكولات وحلويات كويتية.

وقال ان ممثلي المجلس سيعقدون سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المعنيين بالشأن الثقافي في تركيا للتباحث حول جملة من المواضيع الثقافية محل الاهتمام المشترك الى جانب زيارات المتاحف والمراكز الثقافية وذلك في اطار تفعيل الاتفاقية الثقافية الثنائية بين البلدين.

وأعرب المحمد عن الامل ان تدشن هذه الفعاليات الثقافية في اسطنبول مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الثقافي بين الكويت وتركيا لتأصيل الروابط الثقافية بين الشعبين وتعزيز التواصل والحوار بينهما.

من جانبها قالت الأمينة العامة المساعدة لقطاع الشؤون المالية والادارية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب رئيسة الوفد الدكتورة تهاني العدواني في تصريح ل(كونا) ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحرص على مد جسور التواصل الثقافي مع شعوب العالم المختلفة إيمانا منه بأن التواصل الإنساني يثري الثقافة في الكويت ويسهم في التعريف بعادات وتقاليد الكويت التراثية.

واوضحت العدواني التي تشغل ايضا منصب الأمينة العامة المساعدة للآثار والمتاحف بالتكليف ان التراث الشعبي هو الوحيد القادر على رسم صورة لحضارة وثقافة أي شعب فمن خلاله يستطيع الآخر قياس مدى عراقة البلد والتعرف على عاداته وتقاليده وفنونه الشعبية التي رافقته على مر السنين.

واكدت ان الأيام الثقافية الكويتية في اسطنبول تأتي تجسيدا للعلاقات الودية التي تربط البلدين الصديقين موضحة ان الحدث يعد فرصة ثمينة لتعريف واظهار مخزون الكويت الذوقي القديم في اوساط المجتمع التركي.

واوضحت انه سوف يتم ايضا عرض نماذج من لوحات الفنون التشكيلية بمشاركة الفنانة التشكيلية منال الشريعان بالإضافة الى معرض صور فوتوغرافية للمصمم عبدالعزيز الدويسان الذي سيقوم بتقديم ورشة عمل عن استخدام الهاتف الذكي في التصوير الفوتوغرافي.

واضافت العدواني ان الباحث في التراث الكويتي عضو فريق (اكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية النوخذة طارق مال الله سيشارك في (الايام الثقافية الكويتية) اضافة الى الفرقة الموسيقية الكويتية بقيادة الدكتور بسام البلوشي والتي ستعزف جميع الفنون الكويتية الشعبية والمعاصرة الى جانب فنانين من تركيا.

ويهتم المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الذي أسس عام 1973 بتنمية وتطوير الإنتاج الفكري وإثرائه وتوفير المناخ المناسب للانتاج الفني والأدبي واجراء الدراسات العلمية الهادفة الى توثيق الروابط مع الهيئات الثقافية العربية والأجنبية.