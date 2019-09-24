تنطلق فعاليات المعرض الدولي الخامس للكتاب العربي في مدينة إسطنبول التركية السبت المقبل بمشاركة أكثر من 200 دار نشر من 15 دولة.

وذكر ممثل اللجنة الثقافية في الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي عمار عبدالخالق في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ان ما يميز المعرض في دورته الخامسة هو التنوع وزيادة عدد المشاركين ما يجعله أكبر معرض عربي خارج الدول العربية.

وأوضح عبدالخالق أن برنامج المعرض الذي سيعقد لمدة تسعة أيام يشمل أكثر من 60 نشاطا في عدة قاعات أنشطة للأطفال اضافة الى ندوات ثقافية وعلمية وفعاليات خاصة بالشباب.

من جانبه قال مدير عام المعرض محمد أقجر ان المعرض يسعى لاستقطاب أكثر من 500 ألف طالب تركي في الجامعات والمدارس التركية يدرسون السنة التحضيرية للغة العربية.

وأضاف أقجر أن المعرض يضم جناحا خاصا لطرح الطلاب الأتراك مناظرات باللغة العربية مشيرا الى اسعار الكتب هذا العام والتي ستكون مناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار المعدل المعيشي في تركيا.

من جهته عبر رئيس جمعية اتحاد الناشرين الأتراك إيمره كصاكورك عن امله في أن يصل الكتاب العربي إلى الناشر والقارئ العربي مضيفا ان في تركيا توجد جالية عربية كبيرة تحرص على وجود الكتاب العربي بين يديها.

ويعقد المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه خارج الدول العربية وفق المنظمين هذا العام تحت شعار (الكتاب يجمعنا) وتتواصل فعالياته حتى السادس من أكتوبر المقبل تحت رعاية جمعية اتحاد الناشرين الأتراك والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي.

وامسى معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي أحد أهم وأكبر معارض الكتاب العربي خارج الدول العربية وسط توقعات بأن يحقق أرباحا للناشرين مع وجود جالية عربية في تركيا تتجاوز اربعة ملايين نسمة.