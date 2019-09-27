بلغ عدد حالات الوفيات المرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية في الولايات المتحدة 14 حالة في ضوء تحول الظاهرة المستجدة منذ نحو الشهرين وتطورها الى ما يشبه الوباء.

ونقلت شبكة (ان.بي.سي) الاخبارية الامريكية عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تأكيده ان 805 من ما يتجاوز الالف حالة من الامراض الرئوية قيد التحقيق في جميع انحاء البلاد تبين انها مرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية وهو ارتفاع بنسبة الثلث عن الرقم الذي بلغ الاسبوع الماضي 530 حالة.

وسجلت ثلاث حالات وفيات جديدة مرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية في ولايات (نورث كارولينا) و(ميسيسيبي) و(اوريغون) بالاضافة الى 11 حالة وفاة سابقة اثنتان منها في ولاية (كاليفورنيا) واثنتان في (كانساس) وواحدة في كل من (فلوريدا) و(جورجيا) و(الينوي) و(انديانا) و(مينيسوتا) و(ميسوري) و(اوريغون).