انخفض سعر برميل النفط الكويتي 18ر1 دولار ليبلغ 33ر60 دولار في تداولات امس مقابل 51ر61 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 89ر58 دولار للبرميل بخسارة 36 سنتا في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62ر53 دولار للبرميل منخفضا 45 سنتا.