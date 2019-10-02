قال المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية ان قيمة العقود التي تنفذها في مدينة المطلاع السكنية تبلغ نحو مليار دينار كويتي (نحو 3ر3 مليار دولار امريكي) لنحو 18 عقدا.

واوضحت في بيان صحفي ان المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان تفقد اليوم الاربعاء مشاريع المدينة للوقوف على سير العمل بهذه المشاريع وتذليل اي معوقات تحول دون الانتهاء من انجازها في المواعيد المحددة.

واضافت ان اعمال عقد الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية تسير بصورة جيدة ومعدلات التنفيذ متقدمة عن البرنامج الزمني المعتمد.

واوضحت ان الوقيان تفقد اعمال العقود الثلاثة الخاصة بتنفيذ اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ل 28288 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية.

وذكرت ان سير العمل في العقد الثاني والخاص بتنفيذ أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ل 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بالضواحي بين (ان 5 الى ان 12) بدأ بالتحسن وزادت معدلات الانجاز فيه.

واكدت ان الوقيان حث مقاول العقد الثاني على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها زيادة معدلات الانجاز الشهرية ضمانا لسرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال وتقليص مدة التأخير.

وشددت على انها لن تتوان في اتخاذ جميع الاجراءات الواردة في مستندات العقد في حالة اي تهاون او تقصير من قبل المقاول في الوفاء بتعهداته والتزاماته المنصوص عليها في شروط العقد.

وافادت ان اعمال الاربعة عقود الخاصة بتنفيذ اربع محطات كهرباء رئيسية جهد (400 ك ف) تسير بصورة جيدة وبمعدلات متقدمة عن الواردة ببرامجها الزمنية.

وذكرت ان سير العمل في الثلاثة عقود الخاصة بتنفيذ 24 محطة تحويل رئيسية بجهد (132/11 ك ف) تسير بصورة جيدة ومتقدمة عن البرامج الزمنية المعتمدة لتنفيذ تلك المحطات.

واوضحت ان الثلاثة عقود الخاصة بتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الارضية جهد (400 ك ف) اصبحت الآن في المرحلة التحضيرية.

وقالت انه سيتم الانتهاء من الاربعة عقود الخاصة بانشاء وانجاز وصيانة المباني العامة ومراكز الضواحي الرئيسية في الضواحي بين (ان 6 الى ان اا) في مواعيد تتزامن مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم وبالتوافق مع نسبة الاشغال في المدينة.