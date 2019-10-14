محكمة أمن الدولة الأردنية توجه تهمة “تعكير العلاقات” للمسيئين للكويت

وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الاردنية اليوم الاثنين تهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة” لأربعة أشخاص وجهوا “إساءات” لمنتخب وجمهور الكويت خلال مباراة في كرة القدم جمعت منتخبي البلدين مساء الخميس الماضي.

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء الأردنية (بترا) فقد تسلم المدعي العام الرائد القاضي العسكري عامر الدرادكة المتهمين من الأمن العام صباح اليوم ووجه لهم التهمة وأوقفهم 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل منطقة (ماركا).

وشهدت مباراة الكويت والأردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا لكرة القدم التي أقيمت على ستاد عمان الدولي بحضور نحو 11 ألف مشجع الخميس الماضي هتافات “مسيئة وغير مسؤولة” ضد الكويت سرعان ما تداركته الأوساط الرسمية والشعبية الأردنية بالاستنكار والاستهجان والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.

وكان الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نقل إليه استياء واستهجان الكويت لما صدر من الجماهير الاردنية من إساءات للكويت من خلال هتافات تشوه المقاصد الرياضية ولا تمت بها بأي صلة.