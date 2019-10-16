اعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاربعاء الافراج عن جميع اعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة عودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سالما الى البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح اصدر قراره بالافراج بمناسبة عودة سموه اعتبارا من اليوم لجميع من هم بالتوقيف الانضباطي.