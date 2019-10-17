قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس ان “مصر من أكثر الدول استفادة والتزاما في سداد قروض الصندوق التنموية لمشاريعها”.

وأوضح الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لمصر أن الصندوق قدم منذ انشائه لمصر 50 قرضا بإجمالي مليار دينار كويتي (نحو 4ر3 مليار دولار أمريكي).

ونقل البيان عن المدير الاقليمي للدول العربية في الصندوق عبدالله المصيبيح قوله إن علاقات التعاون الانمائي بين البلدين ترسخت وتوطدت على مر السنين منذ تأسيس الصندووق الكويتي.

وأوضح المصيبيح أن إجمالي المبالغ التي سحبت من القروض المذكورة حتى الآن بلغت 704 ملايين دينار (نحو 3ر2 مليار دولار) سدد منها نحو 327 مليون دينار (نحو مليار دولار) ما يعادل 46 في المئة من إجمالي المبالغ المسحوبة.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية.