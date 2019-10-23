انخفض سعر برميل النفط الكويتي 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 50ر60 دولار للبرميل في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا لتبلغ عند التسوية 70ر59 دولار للبرميل وبلغت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتا لتسجل عند التسوية 16ر54 دولار للبرميل.