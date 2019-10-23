الرز أم الخبز.. أيهما أفضل لصحة الإنسان؟

يتبادر إلى أذهان من يبحثون عن حياة صحية أفضل، اختيار الرز أم الخبز في وجبات الطعام، إلا أن باحثون أكدوا أن اختيار أحدهما يعتمد على أهدافك الغذائية.

الرز يوفر المزيد من الفيتامينات والمعادن، لكن الخبز أقل في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، فالأشخاص الذين يستهلكون الخبز يزنون أقل ويكون لديهم مستوى السكري في الدم ومستويات الكوليسترول مقارنة بمن يستهلكون الرز.

والرز يعتبر من أهم الحبوب التي يحتاجها جسم الإنسان ومن مميزاته أنه يقدم في جميع الفصول وتكاد لا تخلو مائدة منه، كما يتناوله الكبار والصغار والمرضى والأصحاء، وهناك حوالي 150 صنفا من الرز ، وينتمي الرز لفصيلة النشويات.

ويحتوي كوب من الأرز المطبوخ على 160 سعرة حرارية، ويحتوي على ماء وبروتين ومواد دهنية ونشوية وأملاح معدنية، وخاصة البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمنغنيز والحديد والفسفور والكبريت واليود، ويحتوي الرز غير المقشور إضافة إلى هذه المكونات على فيتامينات (A) و(B) و(E).

أما بالنسبة للخبز ونبات القمح فهو من أقدم ما عرفه الإنسان، ويعود تاريخه ومعرفته للعصر الحجري.

والقيمة الغذائية للخبز والقمح عالية، وبشكل عام فإن 100 غرام خبز تحتوي على 250-280 سعرة حرارية، كما أنه لا فرق كبير بين الخبز الأسمر والأبيض في السعرات الحرارية .

فالعامل الأساسي الذي يحدد السعرات الحرارية في الخبز هو كمية الطحين، الذي يحتويه بغض النظر عن نوعه.

ويخطئ البعض حين يظنون أن تحميص الخبز يؤدي إلى فقدان السعرات الحرارية منه، إذ إن الخبز في التحميص يفقد بشكل أساسي الماء، وبما أن الماء خال من السعرات الحرارية، فإنه لا يوجد فرق في السعرات الحرارية بين الخبز المحمص وغير المحمص.

التغذية

إذا كنت تحاول الحد من السعرات الحرارية الخاصة بك، فالخبز هو الخيار الأفضل، كون ربع كوب من الرز البني تحتوي على 108 سعرة حرارية و3 غرامات من البروتين وغرام من الدهون و22 غراما من الكربوهيدرات، بينما تحتوي شريحة خبز القمح الكامل على 69 سعرة حرارية و4 غرامات من البروتين وغرام من الدهون و12 غراما من الكربوهيدرات.

كما يحتوي الرز الأبيض والخبز الأبيض على كميات مماثلة من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات والبروتين، مثل نظرائهم من الحبوب الكاملة.

الألياف

وعندما يتعلق الأمر بالألياف، يوفر نصف كوب من الرز البني غرامين من الألياف، وشريحة من خبز القمح الكامل تحتوي على غرامين، بينما يحتوي الرز الأبيض فقط على 0.3 غرام من الألياف، والخبز الأبيض يوفر 0.4 غرام فقط.

وتساعد الألياف على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، وتحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والحفاظ على الوزن.