شخصيات نسائية ناشطة وأكاديمية يوقّعن عريضة مناشدة جديدة لسمو الأمير للعفو الشامل

ذكرت مصادر مطلعة ل ان عدداً من الشخصيات النسائية الأكاديمية وناشطات في وسائل التواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان قد وقعوا عريضة جديدة بشأن مناشدة سمو أمير البلاد حفظه الله بتفعيل المادة 75 من الدستور للعفو الشامل عن أصحاب قضايا الرأي السياسي بما فيهم المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة.

وستقوم بنشر العريضة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.