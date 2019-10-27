أعلن النائب رياض العدساني رسمياً أنه قدم صحيفة إستجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح من محاور مصروفات الضيافة والتقاعس والتراخي والتخبط في القرارات والمحسوبيات والترضيات والمخالفات المالية وعدم التعاون مع ديوان المحاسبة
وفيما يلي نص الا الاستجواب:
العدساني يعلن تقديم استجوابه لوزير الداخلية
أعلن النائب رياض العدساني رسمياً أنه قدم صحيفة إستجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح من محاور مصروفات الضيافة والتقاعس والتراخي والتخبط في القرارات والمحسوبيات والترضيات والمخالفات المالية وعدم التعاون مع ديوان المحاسبة
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