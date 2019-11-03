أعلنت شركة (أرامكو) السعودية اليوم الأحد أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي (سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين) في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وقالت (أرامكو) في بيان صحفي ان الحكومة السعودية تعتزم بيع جزء من أسهمها في (أرامكو) معلنة نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى هيئة السوق المالية السعودية.

وأكدت (أرامكو) التزامها بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام مشيرة إلى أن مجلس ادارة الشركة يعتزم إعلان الحد الأدنى للأرباح النقدية السنوية العادية والمقدر بواقع 75 مليار دولار فيما يتعلق بالسنة المالية 2020 بالإضافة إلى أية أرباح خاصة محتملة.

وأضافت أن مجلس إدارة الشركة قرر توزيع أرباح مرحلية نقدية ربع سنوية في الفترة من العام المالي 2020 وحتى العام المالي 2024 لافتة إلى أنه إذا قلت الأرباح عن 09375ر0 دولار أمريكي للسهم الواحد (على اعتبار أن رأس المال مكون من 200 مليار سهم) فإن الحكومة ستتنازل عن حقها في الحصول على جزء من الأرباح المستحقة لأسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم لتمكين الشركة من أن تسدد الحد الأدنى من الأرباح المرحلية.

وذكرت أنه سيتم دفع المبلغ المتبقي من الأرباح المرحلية المتاح للتوزيع والذي حدده المجلس وفقا لتقديره إلى الحكومة السعودية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة (أرامكو) ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان في تصريح صحفي ان “هذا اليوم يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة وخطوة مهمة نحو تحقيق (رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام”.

وأضاف الرميان أن (أرامكو) باتت ومنذ تأسيسها لاعبا أساسيا في مجال إمدادات الطاقة العالمية من خلال إستراتيجية واضحة المعالم وطويلة الأجل ومبادئ الحوكمة الرشيدة وتبني معايير عالمية في مجالي الأداء التشغيلي والانضباط المالي.

وذكر أن إستراتيجية الشركة مدعومة بحقوقها الحصرية وطويلة الأجل في استغلال ثروة السعودية الفريدة من الموارد الهيدروكربونية التي تديرها بهدف تحقيق أفضل مستويات الإنتاج وزيادة القيمة على المدى الطويل وفي الوقت نفسه تسعى الشركة إلى المحافظة على كثافة الكربون المنخفضة في إنتاجها من النفط الخام.

وأكد أن “(أرامكو) تملك تاريخا مشرفا وسجلا ناصعا في إيجاد القيمة لمساهمها الحالي (الحكومة السعودية) معربا عن التطلع قدما للترحيب بالمساهمين الجدد وثقتي بأنهم سيستفيدون من موثوقية الشركة ونموها المستمر”.

من جانبه قال رئيس شركة (أرامكو) وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في تصريح صحفي “تتمثل رؤية (أرامكو) في أن تكون أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم حيث أنتجت الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية واحدا من كل ثمانية براميل من النفط الخام المنتج على مستوى العالم”.

وأضاف الناصر أن “مهمتنا تتمثل في تزويد المساهمين لدينا بخلق قيمة طويلة الأجل في ظل تقلبات أسعار النفط الخام وذلك من خلال المحافظة على موقعنا المتفوق في إنتاج النفط الخام والغاز والحصول على قيمة إضافية عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية ونمو محفظة أعمالنا بشكل مربح”.

وأوضح أن الشركة تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز استدامة أعمالها مستفيدة في ذلك من التقنية والابتكار للحد من أثر أعمالها على البيئة كما “أننا نسخر التقنية من أجل زيادة كفاءة إنتاج النفط الخام والغاز ورفع مستوى الموثوقية والاستدامة”.

وتعد شركة (أرامكو) السعودية أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم والتي تعود ملكيتها بالكامل لحكومة السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم قرارا بالموافقة على طلب شركة (أرامكو) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.