“الطيران المدني: 6 % زيادة حركة الركاب بالمطار في أكتوبر

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 6 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي إذ بلغ إجمالي عدد الركاب 1159148 راكبا مقابل 1019181 راكبا في أكتوبر 2018.

وقال نائب المدير العام للادارة لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن المطار عماد الجلوي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن حركة الركاب القادمين بلغت 588764 راكبا في أكتوبر مقابل 569945 راكبا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجلوي أن حركة الركاب المغادرين بلغت نحو 570384 راكبا مقابل 521236 راكبا في ذات الشهر من العام الماضي.

وأوضح ان إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي في أكتوبر بلغ 10351 رحلة مقابل 9707 رحلات في ذات الفترة من العام الماضي مبينا أن عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة بلغت نحو 9646 رحلة مقابل 9031 رحلة.

وذكر أن حركة الشحن في مطار الكويت الدولي بلغت في أكتوبر الماضي نحو 8ر19 مليون كيلوغرام مقارنة مع نحو 20 مليونا في ذات الفترة من العام الماضي.

وبين أن حركة الشحن الوارد في أكتوبر الماضي بلغت 16 مليون كيلوغرام مقارنة مع 2ر16 مليون في الفترة المماثلة من 2018 في حين بلغت حركة الشحن الصادر 7ر3 مليون كيلوغرام.