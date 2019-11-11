حققت شركة (علي بابا) الصينية للتجارة الالكترونية اليوم الاثنين رقما قياسيا جديدا في مبيعاتها بنهاية حملتها الترويجية بمناسبة (يوم العزاب) الذي تحتفل به الصين في 11 نوفمبر من كل عام اذ سجلت مبيعاتها 4ر268 مليار يوان صيني (حوالي 4ر38 مليار دولار).

وذكرت (علي بابا) عبر حسابها على (تويتر) ان مبيعات الشركة ارتفعت بهذا اليوم حوالي 26 بالمئة عن العام الماضي الذي بلغت فيه مبيعاتها انذاك 5ر213 مليار يوان (نحو 5ر30 مليار دولار).

وكانت (علي بابا) وعبر منصتها (تي مول) قد وصلت منذ انطلاق حملتها بعد منتصف ليل الاحد في دقيقة واحدة و36 ثانية الى 10 مليارات يوان (نحو 4ر1 مليار دولار امريكي) لتحقق بذلك رقما قياسيا جديدا في مبيعاتها وذلك في اكبر حدث للتسويق الالكتروني في العالم.

وأوضحت شبكة (سي جي تي ان) الصينية اليوم انه شارك في حملة (علي بابا) الترويجية للتسوق عبر الانترنت لهذا اليوم التسويقي الكبير أكثر من 200 الف علامة تجارية من بينها 20 الف علامة تجارية عالمية.

وكانت شركة (علي بابا) قد اطلقت في 11 نوفمبر 2009 حملتها الترويجية السنوية عبر الإنترنت للاحتفال ب(يوم العزاب) الذي يستمر لمدة 24 ساعة ويشهد تخفيضات وخصومات هائلة على منصات التسوق الإلكترونية والأسواق والمراكز التجارية.