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#فيديو| #ساحة_التحرير لحظة تسجيل الهدف العراقي #العراق_ايران
منذ ساعة واحدة
#فيديو| #ساحة_التحرير لحظة تسجيل الهدف العراقي— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٤ نوفمبر ٢٠١٩
#العراق_ايران pic.twitter.com/ylXe9DSiIA
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