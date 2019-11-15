أعلنت السلطات الأمنية والصحية في مقاطعة (لوس انجلوس) بولاية كاليفورنيا الامريكية وفاة اثنتين من الجرحى الستة الذين سقطوا اليوم الخميس عندما فتح تلميذ في ثانوية (ساغوس) النار على زملائه.

وقالت مصادر بمستشفى (هنري مايو) التي نقل إليها المصابون إن المتوفيين هما فتاة (16 عاما) وفتى (14 عاما) وكانا تلميذين في المدرسة.

وقال قائد شرطة مقاطعة (لوس انجلوس) اليكس فيلانويفا في مؤتمر صحفي إن مطلق النار احد طلبة المدرسة (16 عاما) مبينا أنه اطلق النار على رأسه بعد استهداف زملائه وأنه في المستشفى حاليا في حالة حرجة.

من جهته قال المسؤول الأمني في مكتب قائد الشرطة كينت ويغينير في المؤتمر الصحفي نفسه إن مطلق النار استخدم مسدس نصف أوتوماتيكي وأن التحقيق جار لمعرفة طريقة حصوله عليه.

وأضاف أن المسدس الذي استخدمه المهاجم وجد فارغا وأنه قام بالعملية في يوم عيد ميلاده ما قد يكون له ارتباط بدوافعه التي يعمل المحققون على كشفها.

وأوضح أن المهاجم كان بين الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفى وأن تأكيد قيامه بإطلاق النار تم من خلال شهود العيان ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.

من جهته قال وزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف في بيان إن وزارته تأخذ “مسألة العنف في المدارس” والحوادث المماثلة “على محمل الجد” مضيفا أن “المخابرات الأمريكية أصدرت الأسبوع الماضي تقريرا جديدا عن العنف المدرسي في الولايات المتحدة”.

وتابع أن وزارة الأمن الداخلي ستقوم في الأسابيع المقبلة إلى جانب وزارات التعليم والعدل والصحة والخدمات البشرية بنشر معلومات كاملة لتوفير الموارد للمدارس والمجتمعات لمساعدتها على التعامل مع هذه الأنواع من التهديدات في المستقبل والرد عليها ومنع حدوثها.

ولفت إلى أن مكافحة ظاهرة العنف بما في ذلك حماية المدارس في الولايات المتحدة تتطلب جهودا يشارك فيها المجتمع بأسره.