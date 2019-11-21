قالت ادارة الارصاد الجوية الكويتية ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي يجلب معه كتلة هوائية باردة وجافة ادت الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والشعور ببرودة الطقس اثناء ساعات متأخرة من الليل.

واوضح مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم الخميس مشمس والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا بالساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 20 و23 درجة والبحر خفيف الى معتدل ما بين 1 و4 اقدام.

وتوقع القراوي ان يكون طقس الليلة باردا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا بالساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 6 و9 درجات مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

وذكر ان الطقس نهار غد الجمعة سيكون مشمسا معظم الوقت والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا بالساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 20 و23 درجة والبحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

واضاف ان الطقس ليل غد سيكون غائما جزئيا وباردا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و20 كيلومترا بالساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و10 درجات مئوية والبحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

وبين القراوي ان الطقس نهار بعد غد السبت سيكون غائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا بالساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 21 و24 درجة والبحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.

واشار الى ان الطقس ليل السبت سيكون غائما جزئيا وباردا والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا بالساعة مع فرصة لرذاذ ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و12 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع ما بين 1 و4 اقدام.