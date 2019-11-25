وافق المجلس البلدي الكويتي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالعزيز المحري على تخصيص مساحة محددة مؤقتة شمالا وجنوبا ضمن المناطق المخصصة لفترة التخييم فقط لاصحاب المشاريع الصغيرة.

ووافق المجلس على التصديق على محاضر اجتماعات (5 و 6 و 7) لعام 2019 لدور الانعقاد ال12 للفصل التشريعي ال12 للمجلس البلدي فيما استخدم المادة 25 باحالة رفض الوزير على اقتراح زيادة نسبة البناء بالقسائم بمنطقة ابوفطيرة الحرفية في السرداب من 80 في المئة الى 100 في المئة الى مجلس الوزراء.

كما وافق على اقتراح بإلزام شركات التنظيف وضع كاميرات مراقبة وتسجيل عملية رفع القمامة كما وافق على تشكيل فريق عمل لمراجعة وتطوير عقود النظافة مع عمل زيارات ميدانية لمراكز النظافة في المحافظات.

ومن المواضيع التي وافق عليها المجلس ضمن جدول اعماله اعادة عدد من الاقتراحات للجان ومنها مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات ومشروع لائحة اشغالات الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات العامة والاقتراح الخاص بشان مرادم النفايات الصلبة المنتشرة بمناطق البلاد.

كما وافق على اقتراح استحداث نفق سيارات تحت جسر المسيلة يربط بين شارع التعاون والدائري السادس في الاتجاهين كما وافق على طلب شركة المشروعات السياحية بتطوير نادي (رأس الارض) بتثبيت نسبة البناء ل30 في المئة من مساحة القسيمة الكلية وأن تكون نسبة الاستعمالات التجارية ضمن المشروع 5 في المئة مع تعديل حدود الموقع والمساحة الكلية للنادي ل 35265 مترا مربعا.

ووافق المجلس على اقتراح الاستغلال الامثل للموارد البشرية في بلدية الكويت كما وافق على توصيات ورشة لجنة محافظة الجهراء باضافة مواقع تخييم جديدة في المحافظة على ان يتم تخصيصها لكبار السن والعائلات.

ووافق المجلس على مشروع القرار الوزاري بشان لائحة تنظيم الجنائز ونقل الموتي والدفن والاشراف على المقابر في ضوء أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية.