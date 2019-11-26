تبدأ اليوم الثلاثاء دورة (كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم) بلقائي المجموعة الاولى التي تضم قطر والعراق والامارات واليمن على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيكون الجمهور الخليجي على موعد مع التنافس الشريف بين منتخبات دول الخليج لكرة القدم لحصد لقب (خليجي 24) الذي يقام في الفترة من ال26 من نوفمبر الى ال8 من ديسمبر القادم.

ويدخل المنتخب القطري الدورة متسلحا بعاملي الارض والجمهور فضلا عن كونه بطلا لكأس آسيا في نسخته الاخيرة التي اقيمت في الامارات.

ورأى مدرب المنتخب القطري فيليكس سانشيز في المؤتمر الصحفي للمباراة الافتتاحية امس الاثنين ان مباريات كأس الخليج تحضير جيد للمونديال القادم 2022 في الدوحة داعيا الى التركيز على دورة كأس الخليج من اجل تحقيق اللقب.

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في الدورة بعد ان تصدر مجموعته في التصفيات الاسيوية المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا وفي ذات الوقت يمر بمرحلة صعبة قبل بداية الدورة حيث استعد الفريق ب 13 لاعبا وذلك لافتقاده 8 من لاعبيه الذي سينضمون للمنتخب بعد انتهاء مشاركتهم مع نادي الشرطة العراقي في البطولة العربية للاندية.

ويواجه المنتخبان القطري والعراقي في دورات كأس الخليج العربي تسع مرات وكان نصيب قطر بالفوز مرة واحدة مقابل خمسة انتصارات للعراق فيما كان التعادل سيد الموقف ثلاث مرات.

ويستضيف استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) عقب المباراة الافتتاحية لقاء يجمع بين الامارات واليمن ضمن منافسات نفس المجموعة يستهلان فيه مشواريهما في (خليجي 24).

ويشارك منتخب الامارات في الدورة مطعما باللاعبين الشباب لاكتساب الخبرة والتعود على اجواء المنافسات العالمية والاقليمية من خلال المشاركة في (خليجي 24) معتبرا الدورة فرصة لرفع المستوى الفني بعد الاداء المتراجع في التصفيات الاسيوية المشتركة.

من جهته يأمل المنتخب اليمني في تحقيق اول انتصار له في الدورة الخليجية بعد تسع دورات لم يذق فيها طعم الفوز منتعشا بالروح القتالية للاعبين التي ظهرت في المباريات الاخيرة.

وتقابل منتخبا الامارات واليمن في دورات كأس الخليج ثلاث مرات فازت فيهم الامارات.

وتشارك في (خليجي 24) ثمانية منتخبات هي الكويت والسعودية وقطر والبحرين والامارات وعمان والعراق واليمن مقسمة الى مجموعتين بحيث يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي.

واعلنت اللجنة المنظمة ل(خليجي 24) استخدام تقنية الحكم المساعد (فار) للمرة الاولى في تاريخ دورات كأس الخليج بالاضافة الى الاستعانة بحكام من الاتحاد الاوروبي.

وتعتبر جوائز (خليجي 24) التي ستقام في قطر هي الاعلى مستوى في تاريخ الدورة اذ تحصل جميع المنتخبات على مليون دولار نظير مشاركتها في الدورة في حين يحصل البطل ايضا على مبلغ مليوني دولار مقابل حصول الوصيف على مليون دولار.

وتتصدر الكويت قائمة اكثر المنتخبات حصولا على اللقب بعشر مرات في حين حققته كل من السعودية وقطر والعراق ثلاث مرات وحصدته كل من عمان والامارات مرتين.