اكد مدرب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم ثامر عناد اليوم الثلاثاء قدرة المنتخب بأن يكون الرقم الصعب بالدورة وعودته الى مصاف المنتخبات الاولى رياضيا.

واقر عناد في مؤتمر صحفي قبل لقاء المنتخب السعودي غدا ان ايقاف النشاط الرياضي في الكويت وابتعاد المنتخب عن المنافسات الخارجية اثر على مستواه لكنه اعرب عن تفاؤله بهمة اللاعبين وتحملهم للمسؤولية وقدرتهم على وضع بصمة بالدورة.

وذكر ان استعدادات منتخب الكويت بدأت منذ المعسكر التدريبي الذي اقيم في لندن الصيف الماضي وبعدها بطولة غرب آسيا ولعب ثلاث مباريات قوية اضافة الى التصفيات الاسيوية المشتركة المؤهلة الى كأسي العالم وآسيا مشيرا الى الجاهزية التامة لمنافسات دورة (خليجي 24).

واشار الى حاجة المنتخب لفترة بعد المبارتين الاخيرتين في التصفيات الاسيوية المشتركة ليتسنى له اعداد جدول وبرنامج للمنتخب واكتشاف لاعبين جدد موضحا ان توقيت الدورة لم يمنحه الوقت لاستدعاء لاعبين جدد حتى يثبتوا امكاناتهم في تمثيل المنتخب.

واعتبر ان قدر المنتخب الكويتي ان يكون مرشحا دائما لحصد لقب دورة كاس الخليج العربي كونه صاحب الرقم القياسي بالفوز عشر مرات بلقب الدورة.

وقال عناد ان دورة كاس الخليج العربي “قوية جدا وصعبة جدا” وليس لها مقياس ثابت وجميع المنتخبات مرشحة للقب.

واوضح ان الضغط الجماهيري والاعلامي الذي يصاحب الدورة يعطيها طابعا خاصا ويعود بالفائدة على اللاعبين من خلال اكتساب خبرة التعامل مع مثل هذه الاجواء في المنافسات العالمية.

واشار الى بداية دورة الخليج خارج الملعب قبل صافرة الحكم نظرا للتغطية الاعلامية المكثفة والاهتمام الجماهيري من خلال الحضور او التفاعل عبر وسائل الاعلام المختلفة.

من جهته قال لاعب المنتخب الكويتي حميد القلاف في المؤتمر الصحفي ان دورة كاس الخليج العربي غالية على دول الخليج وتمثل اهمية كبيرة لهم و”كل لاعب يتمنى ان تكون دورة الخليج انطلاقة له نحو النجومية”.

واكد صعوبة المباراة ضد المنتخب السعودي نظرا لترتيبه ضمن المنتخبات القوية في قارة آسيا واضاف ان الجميع “يعرف حجمه” وان باقي منتخبات المجموعة لا تقل صعوبة ايضا خصوصا المنتخب العماني حامل اللقب والبحرين بطل بطولة غرب آسيا.

ويواجه منتخب الكويت نظيره السعودية غدا الاربعاء على استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم ايضا عمان والبحرين.

وتنطلق اليوم منافسات دورة كاس الخليج العربي ال24 بلقاء يجمع منتخبي قطر والعراق على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى ال8 من ديسمبر المقبل.