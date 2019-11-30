منحت ادارة معرض سيؤول الدولي للاختراعات اليوم السبت المخترعين الكويتيين المهندسة سارة أبو أرجيب والدكتور المهندس مشاري المطيري جائزتها الذهبية لكل منهما لاختراعاتهما في المجالين الصحي والبيئي.

وحصلت المهندسة أبو أرجيب على الجائزة الذهبية عن اختراعها في المجال الصحي باكتشافها جهازا يكشف كسور العظام في حين حصل المهندس المطيري على الجائزة ذاتها عن اختراعه في المجال البيئي باكتشافه تقنية متميزة لتنقية التربة النفطية الملوثة وذلك في ختام فعاليات المعرض الذي انطلق في العاصمة الكورية سيؤول الأربعاء الماضي.

وأعرب سفير الكويت لدى كوريا الجنوبية بدر العوضي عن اعتزازه وفخره بحصول الدكتور المطيري والمهندسة ابو ارجيب على الجائزة الذهبية ضمن فعاليات معرض سيؤول الدولي للاختراعات.

وقال العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا الفوز يعكس الرعاية والاهتمام اللذين توليهما الكويت للشباب لاسيما المبدعون والمخترعون منها مضيفا ان أبو أرجيب والمطيري استطاعا بتتويجهما بالجائزة الذهبية ان يظهرا الوجه الحقيقي للشباب الكويتي ويرفعا اسم بلدهما.

وأشاد بالاختراعات المقدمة في المعرض وما تضمنتها من أبعاد إنسانية وعلمية وبيئية تتماشى مع روح الابتكار التي تتطلع لها الدول لخدمة البشرية وهو ما تميزت به سيؤول.

وأعرب العوضي عن الشكر والتقدير لمكتب براءة الاختراعات التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتنظيمه هذه المشاركة الفاعلة لهذه الكوكبة من المخترعين من دول المجلس في معرض سيؤول الدولي.

من جانبه قال المطيري في تصريح مماثل ل(كونا) ان “هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مخترعان كويتيان على الجائزة الذهبية كل في تخصصه في أحد اهم معارض الاختراعات الدولية”.

وأضاف ان تتويجه والمهندسة أبو ارجيب بالجائزة الأولى في معرض سيؤول الدولي للاختراعات تأكيد على الموهبة والصفة الإبداعية التي يتمتع بها الشباب الكويتي.

وذكر ان هذا الفوز يأتي استكمالا لمسيرته بحصد الجوائز لاسيما بعد حصوله على الجائزة الذهبية عن اختراعه في المجال البيئي في معرض جنيف الدولي للاختراعات في ابريل 2018.

من جهتها اهدت المخترعة أبو ارجيب في تصريح مماثل ل(كونا) الفوز الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرعاية سموه واهتمامه بفئة الشباب والعلم والعلماء.

واعربت أبو ارجيب عن فخرها واعتزازها لتسجيل اسم الكويت في سجل الابداع والمبدعين في معرض سيؤول الدولي للاختراعات قائلة ان “الشباب الكويتي استطاع بكل جدارة ان يضع له بصمة في مجالات الاختراعات ويحتل المراكز الأولى في المعارض والأنشطة والفعاليات الدولية ذات الصلة”.

وكان فريق تقييم الاختراعات بمكتب براءات الاختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اختار عددا من المخترعين المرشحين للمشاركة في معرض سيؤول الدولي للاختراعات من بينهم المخترعان الكويتيان سارة أبو ارجيب ومشاري المطيري.