جهود كبيرة بذلتها البلدية والهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية الاخرى للمحافظة على البيئة والنظافة العامة والصحة في جميع مرافق البلاد ورغم ذلك ما زال هناك من لا يكترث لهذا الأمر ويلحق ضررا بيئيا وتشويها بجمال الشواطئ والمنتزهات.

وتدعو الإعلانات المستمرة عبر وسائل الاعلام من اذاعة وتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى القوانين المتعلقة بفرض مخالفات مادية إلى المحافظة على البيئة وعدم ترك النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها والتي تتوافر بكثرة.

وجرى توزيع دوريات مشتركة مؤلفة من ضباط قضائيين تابعين للهيئة العامة للبيئة مع شرطة بيئية ودوريات البلدية لضبط المخالفين.

ويعد الالتزام بالمحافظة على نظافة الاماكن العامة وعدم رمي المخلفات والنفايات في غير الاماكن المخصصة لها واجبا وطنيا يفترض على من يعيش على هذه الارض ان يعيه ويلتزم بالمحافظة عليه.