محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 04 ديسمبر 2019

منذ 55 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
04 ديسمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
مشمس معظم الوقت والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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