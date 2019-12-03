حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 04 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
04 ديسمبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
مشمس معظم الوقت والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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